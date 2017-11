Do 23.11.2017 | 06:25

- Wo Frauen noch kämpfen müssen: Handball

Mit der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern ist das immer noch so eine Sache. Was vielen von uns selbstverständlich erscheint, ist lange noch nicht Realität. Wir wollen es heute den ganzen Tag genauer wissen und schauen, wo Frauen noch kämpfen müssen. Ein Bereich, in dem Frauen regelrecht diskriminiert werden, ist der Spitzensport. Während für Männer-Fußball oder -Basketball Millionen Euro zur Verfügung stehen, gehen Frauen leer aus. Inforadio-Reporterin Annette Miersch war bei den Handballerinnen der "Füchse Berlin".



Handfeste Zweikämpfe beim Spurt aufs Tor, die Bälle pfeifen durch die Luft. Blitzschnell jagen die Füchse-Handballerinnen über das Parket. - Die 19 Spielerinnen schlagen sich derzeit im Mittelfeld der 2. Bundesliga, - also in der zweithöchsten Spielklasse überhaupt. Die Mannschaft ist die beste in der Region Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Spiel - professionell - doch klassische, also bezahlte Profi-Sportlerinnen, sind sie nicht. Handballer sind da klar im Vorteil, erklärt Spielerin Vanessa Magg: "Es ist definitiv ein Unterschied, weil ich als Frau mir ein zweites Standbein aufbauen muss. Ich studiere, ich habe einen 20 Stundenjob nebenbei. Ein Mann in meinem Alter kann sich voll auf seine Handballkariere konzentrieren.



die reporterin Annette Miersch Reporterin

Aufwandentschädigung statt faires Entgelt

Um in der gleichen Liga spieln zu können, müssten Frauen viele mehr leisten. Männer in der 2. Handball-Bundesliga würden um die 2.500 Euro brutto vedienen, UND für sie ist eine Handballer-Berufslaufbahn möglich. Für Frauen nicht, weiß Füchsin Anna Eber: "Für den den ganzen Aufwand, den wir betreiben, bekommen wir nur eine kleine Aufwandsentschädigung. Dafür würde vielleicht ein Mann gar nicht erst zum Training losgehen."



Doch woher kommt dieses Ungleichgewicht? - Nun erstmal richtet sich der Etat eines Teams nach den Zuschauerzahlen. Die bringen Einnahmen und die richtig großen Sponsoren. Doch der Frauenhandball kämpft gegen ein altes Vorurteil auf verlorenem Posten: Die Spiele seien öde, meint offenbar das Publikum - und bleibt fern. Eine Auffassung, die der Trainer der Füchse-Mädels, Christian Schücke teilt: "Der Männerhandball ist natürlich dynamischer, attraktiver, schneller. Die Frauen sind grundsätzlich ein bisschen zurückhaltender. Es ist alles nicht so körperlich. Deshalb gibt es auch so extreme Verschiebungen, was das Interessse sowohl von Zuschauern als auch Sponsoren betrifft".



Rückzug aus finanziellen Gründen 2016

So eine Haltung bringt Britta Lorenz auf die Palme: Sie managt die Mannschaft seit acht Jahren ehrenamtlich und meint, - die Mädels hätten den "Die-bringens-nicht"-Ruf längst nicht mehr verdient, mischten sogar schon die 1.Bundesliga auf. Trotzdem gehen die Berliner Zuschauer lieber zu den großen Männer-Mannschaftsspielen der Füchse, Eisbären, Albatrosse und Fußballer. 2016 war deshalb der Klassenerhalt für die Handballerinnen nicht mehr finanzierbar: "Das war mit Sicherheit das Bitterste, das ich jemals im Sport durchgemacht habe. Eine Mannschaft, die zwei Jahre lang voll bewiesen hat, dass sie sportlich auf der Höhe ist und dass sie in die erste Liga gehört, aus finanziellen Gründen zurückziehen zu müssen - weil sich nicht genug Sponsoren finden ließen oder Fördergelder da waren".