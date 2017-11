- Kriegen Supermärkte eins aufs Dach?

Ein eingeschössiger Discounter mit Riesenparkplatz drumherum - ein typisches Bild für den Berliner Speckgürtel und ländliche Gegenden. Meint man. Aber auch mitten in der Berliner Innenstadt gibt es Supermärkte, die viel Bauland besetzen. Ein Luxus in Zeiten von großer Wohnungsnot. Das findet auch Rot-Rot-Grün. Die Koalition will den Wohnungsbau über den Märkten forcieren. Unsere landespolitische Reporterin Nina Amin hat sich angesehen, wie das funktioneren kann, und geht auch der Frage nach, welche Probleme dabei auftreten.



An mindestens 300 Standorten sei in Berlin Wohnungsbau über Lebensmittelmärkten möglich, sagt der Stadtentwicklungsplaner. Im Sommer hatte Berlins Stadtentwicklungssenatorin Kathrin Lompscher zu einem Supermarktgipfel geladen. Vertreter aller großen Discounter und Supermärkten saßen mit am Tisch. Auf Nachfrage, wie sie den Vorstoß von Lompscher bewerten und was ein halbes Jahr später an konkreten Vorhaben geplant ist, reagieren sie verhalten. Die Pressestelle von Lidl äußert sich nur schriftlich: "Die Zusammenarbeit von Politik und Behörden ist sehr vertrauensvoll und konstruktiv. Wir befinden uns in Berlin bereits mit verschiedenen Stadtplanungsämtern in Vorgesprächen, die unseren Plänen sehr aufgeschlossen gegenüber stehen. Daher sind wir zuversichtlich, bald in die Umsetzung weiterer Projekte zu gehen."