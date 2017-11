- Bürgerbeteiligung: Baubremse oder Erfolgsgarant?

Der Wohnungsbau in Berlin ist eines der wichtigsten Vorhaben des rot-rot-grünen Senats. Weil es aber erfahrungsgemäß gegen jeden Neubau Widerstand gibt, hat sich die Koalition vorgenommen, die Bevölkerung mehr und anders als früher zu fragen, was sie denn will. Kritiker aber warnen: Wenn die Bürger früher gefragt werden, kann gar nicht mehr gebaut werden oder nur sehr spät. Ist das so? Das wollten wir wissen und haben uns zwei Beispiele in Kreuzberg und Pankow angeschaut. Unsere landespolitische Korrespondentin Ute Schuhmacher war vor Ort.

Am nördlichen Zipfel des Gleisdreieckparks sollen Hochhäuser gebaut werden. Darüber dachten Projektentwickler der Copro Gruppe 2014 nach, im Jahr des Tempelhof-Volksentscheids. Solche Bürgerproteste wie in Tempelhof wollten die Projektentwickler für ihr Bauvorhaben natürlich nicht. Deshalb entschlossen sie sich, die Bürger deutlich früher zu beteiligen als es gesetzlich vorgeschrieben ist, sagt Architekt Markus Vogel:



"Wir haben insgesamt über 5000 Flyer in der Umgebung verteilt. Wir haben Anzeigen veranstaltet, wir sind mit einem Cafémobil durch den Park gefahren."



Zu drei Bürgerforen luden sie so ein, die noch 2014 starteten. Ein Wunsch daraus: Cafes, Restaurants und Geschäfte, die direkt vom Gleisdreieckpark zugänglich sind. Die sind nun neben 70 Prozent Büros eingeplant. Markus Vogels Zwischenbilanz zur frühen Bürgerbeteiligung fällt positiv aus.



"Es dauert nicht länger, es geht vielleicht momentan schneller."



Zu schnell geht es einigen Anwohnern, denen das Bauprojekt gar nicht gefällt. Sie wohnen rund 200 Meter Luftlinie vom Baufeld entfernt. Einige sind empört, weil sie von den Bürgerforen erst erfahren haben, als die fertig waren.

Sie wollen die sieben geplanten zwischen 50 und 90 Meter hohen Häuser nicht: Erschlagen würde der Gleisdreieckpark, ihre Wohnstraße dunkel und der Verkehr in ihrer Straße würde auch kollabieren, befürchten sie. Sie versuchen jetzt noch im normalen Bebauungsplanverfahren Einfluss zu nehmen. Ob sie weiter kämpfen, wenn da ihre Wünsche nicht berücksichtigt werden? Anwohner Matthias Bauer:



"Nein, ich werde nicht mein ganzes Leben in einem Kampf gegen Hochhäuser verbringen. Auf keinen Fall."

Eine ganz andere Baustelle im Norden Pankows: Der Blankenburger Süden. Auf einer riesigen Brache überlegt die Stadtentwicklungssenatorin, bis zu 6.000 Wohnungen zu bauen. Vorher sollen ausführlich die Bürger gefragt werden. Seit dem Frühjahr laufen regelmäßig Infoveranstaltungen. Die kommen überwiegend gut an, sagt Daniel Becker, von der Zukunftswerkstatt Heinersdorf.



"Hier ist es von Anfang an so gewesen. Man hat mit großer Ernsthaftigkeit signalisiert: Das ist das was gemacht werden muss. Das sind die Schwierigkeiten und wir laden Sie ein zum Dialog über diese Schwierigkeiten. Das fand ich sehr gut."



Das gefällt auch Stefan Fritz, der ein Haus in der ans mögliche Bauland angrenzenden Kleingartenanlage hat. Er ist gegen das Bauprojekt, weil er unter anderem einen Verkehrskollaps befürchtet, wo jetzt schon viel Stau ist.



"Bevor man irgendein Wohnungsbauprojekt in Angriff nimmt, muss eine Gesamtverkehrs-Planung für das gesamte Umfeld umgesetzt werden. Nicht nur 'oh, da müssen wir was machen', sondern es auch machen."



Die Verwaltung arbeitet jetzt unter anderem an so einem Verkehrskonzept. Wie zufrieden die Anwohner damit sein werden, ist noch nicht zu sagen. Was die Bürgerbeteiligung angeht, ist also nur ein Zwischenfazit möglich: Überwiegend kann sie die Zufriedenheit erhöhen, die Bauzeit verlängert hat sie im ersten Beispiel nicht.