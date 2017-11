dpa Bild: dpa

- Internationale Presseschau: Jamaika gescheitert!

Die internationale Presse blickt besorgt auf die Zukunft Deutschlands und der Europäischen Union. Deutschland sei in eine "politische Krise" katapultiert worden. Und wenn die "größte Wirtschaftskraft Europas" kriselt, dann werden das auch andere Mitgliedsstaaten zu spüren bekommen - so die allgemeine Befürchtung. Was die großen Meinungsmacher noch über das Scheitern der Verhandlungen schreiben - Franziska Hoppen aus der Inforadio-Redaktion.