Monat für Monat werden neue Beschäftigungsrekorde verkündet - auf der anderen Seite ist der Fachkräftemarkt so gut wie leergefegt. Deutschland steuert so auf eine für die Wirtschaft gefährliche Fachkräftelücke zu. Den Mangel an geeignetem Personal sieht mittlerweile die Hälfte der Unternehmen als eines ihrer "größten Geschäftsrisiken", sagt der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer. Ihn fragen wir: Was sind die Hauptgründe für den Mangel - und was sind wirksame Maßnahmen dagegen?