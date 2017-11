Bild: imago/Christian Mang

Do 02.11.2017 | 15:05

- Place4Refugees gibt's immer noch

Vor zwei Jahren stand eine Gruppe von jungen Menschen Nacht für Nacht vor dem Berliner Lageso und hat sich um Flüchtlinge gekümmert, die keine Unterkunft bekommen haben. Die ehrenamtlichen Helfer haben spontan Hostelplätze gesucht, viele haben Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen. Aus dieser Aktion ist eine Facebook-Gruppe entstanden, mit dem Namen "Place for Refugees in Berlin". Was macht die Gruppe jetzt, zwei Jahre später? Inforadio-Reporter Oliver Soos ist dieser Frage nachgegangen.