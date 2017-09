Bild: Sabrina Wendling/Inforadio

Do 21.09.2017 | 09:30

- Schülerpaten: "Viel mehr als Nachhilfe"

Eines von vielen Projekten, das Berliner mit Migranten zusammen bringt, sind die "Schülerpaten". Studenten und junge Erwachsene geben Kindern von Migranten Nachhilfe und helfen ihnen dabei, anzukommen. Was man dabei übereinander lernt, was trennt und was zusammen hält, wollte Inforadio-Reporterin Sabrina Wendling wissen.



Sophie und Miriam erinnern sich noch genau an ihr erstes Treffen. Beide waren irre aufgeregt. Sophie, Anfang 20, hellblondes langes Haar. Und Miriam, 8, dickes schwarzes Haar. Eigentlich sehen sie sich gar nicht ähnlich. Und doch fiel beiden gleich eine Gemeinsamkeit auf. Miriam: "Wir haben darüber geredet, weil sie hatte hier so einen Ohrring, nur einen, und da hab ich gesagt: Ich hab hier auch nur einen Ohrring." Sophie: "Vor allem, die sahen auch noch gleich aus. Beide Herzen mit Glitzersteinchen drauf." Miriam: "Ja!"

"Arabische Freunde sind mir ähnlicher"

Der Herz-Ohrring hat das Eis schnell gebrochen. Längst lernen die beiden nicht nur Mathe und Deutsch zusammen. Sie gehen auch Schlittschuh laufen oder schwimmen.



Miriams Eltern sind vor fast 30 Jahren aus dem Libanon hierher gekommen. Der Vater spricht fließend deutsch. Die Mutter tut sich schwer mit der Sprache, sie lernt immer noch. Miriam wurde in Berlin geboren. Und doch ist Berlin nicht ihre Heimat, sagt sie: "Libanon ist ein arabisches Land. Weil da meine Familie ist, ist das auch meine Heimat für mich." Das Wort "arabisch" benutzt Miriam oft. Die meisten ihrer Freunde seien arabisch, sagt sie. Das liege aber nicht daran, dass sie von deutschen Schülern ausgegrenzt oder schlecht behandelt würde. Deutsche Freunde habe sie auch. Ihre arabischen Freunde seien ihr aber einfach ähnlicher: "Ich bin eher so wild. Und der deutsche Charakter ist eher ganz, ganz lieb." Und ordentlich, ergänzt Sophie. Das versucht sie auch Miriam beizubringen.

Infos im www Schülerpaten-berlin.de Die Homepage der Integrationsinitiative.

Beide akzeptieren ihre Unterschiede