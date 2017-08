Brandenburg bemüht sich sehr um seine verlorenen Landeskinder. Nach der Wende brach die Wirtschaft in vielen Regionen zusammen, wer konnte, verließ das Land. Doch jetzt, wo es wieder aufwärts geht, fehlen die Fachkräfte und der Nachwuchs. "Mach Mutti glücklich. Komm zurück!" So stand es auf einer Karte, die Weihnachten 2015 unter anderem von der Stadt Wittstock verteilt wurde. Katja Reichelt gefiel die Aktion.

Die 33-jährige Katja Reichelt gehörte damals genau zur Zielgruppe der Kampagne, mit der die verlorenen Kinder der Prignitz, die an Weihnachten dann doch nach Hause kommen, zurückgeholt werden sollten. Auch sie hat damals immer wieder mit dem Gedanken gespielt, wieder nach Wittstock zu ziehen.

Seit ihrem Abitur in Wittstock hat Reichelt mit ihrem Mann in Rostock gelebt und gearbeitet. Doch mit der Geburt der ersten Tochter kam der Wunsch, wieder in die Nähe der Großeltern zu ziehen, eben zu den eigenen Wurzeln, in die Kleinstadt, die sie kennt und liebt.

Wittstock betreibt eine Heimkehrerbörse im Netz, wo unter anderem Stellen- oder Immobilienangebote zu finden sind.

In ganz Brandenburg gibt es derzeit rund 20 regionale Initiativen, die sich um Rückkehrwillige kümmern. Um sie zu fördern, hat die Landesregierung jüngst 200.000 Euro bereit gestellt. Denn Brandenburg braucht seine verlorenen Kinder. Rund 500.000 haben die Mark seit der Wende verlassen, meist die Jungen mit Abitur oder Hochschulabschluss. Inzwischen aber hat sich der Arbeitsmarkt erholt und viele kommen zurück. So ist auch Katja Reichelt nach 13 Jahren wiedergekommen. Seit Anfang des Jahres arbeitet sie in der Touristeninformation der Stadt Wittstock als Sachgebietsleiterin.

Mit ihrem Mann und den inzwischen drei Kindern hat sie das Haus der Mutter übernommen, die dafür in ein kleineres Haus gezogen ist. Katja Reichelt fühlt sich wohl in der neuen alten Heimat.

"Mach Mutti glücklich. Komm zurück!" - für Katja Reichelt war es die goldrichtige Entscheidung.