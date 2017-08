Bild: Dominik Lenz

Neu-Brandenburger - Lieber Storkow als Baden-Württemberg

Brandenburg braucht Menschen. Vor allem die jungen, die gut ausgebildeten fehlen gerade in den ländlcihen Gebieten seit Jahren, weshalb das Land versucht, mit Geld und Anreizen Neu-Brandenburger und Wieder-Brandenburger zu gewinnen. Fünf Personen stellen wir Ihnen in dieser Woche vor, die ihr Glück in Brandenburg wieder oder neu gefunden haben. Am Mittwoch sind wir in Storkow im Landkreis Oder-Spree, wo ein junger Serbe zum Glücksfall für die dortige Apotheke wurde.

"Seit 1. August 2016 haben wir einen neuen Apotheker: Aleksandar Terzic. Er kommt aus Serbien. Vergeblich haben wir versucht, einen Apotheker im eigenen Land zu finden." So steht es sinngemäß auf einem Zettel draußen an der Tür der Storch Apotheke in Storkow. Inhaberin Beate Walmuth wollte gleich mit offenen Karten spielen. "Wir sind eine Kleinstadt in Brandenburg, und da ist es manchmal nicht so einfach. Und damit von vornherein die Leute ihn offen aufnehmen, haben wir sie schonmal vorab informiert."

Zwei bis drei Jahre hat Walmuth erfolglos nach einem Apotheker gesucht. Darum wandte sie sich an eine Agentur, die europaweit nach Fachkräften sucht. Die fanden Aleksandar Terzic, der gern nach Deutschland wollte: "Hier in Deutschland gibt es viel mehr Möglichkeiten für einen Apotheker als in Serbien". Nun steht er im weißen Kittel hinterm Tresen und bedient souverän die Kunden. Der 29-Jährige hat in Belgrad Pharmazie studiert und bereits erfolgreich seinen Deutschtest abgelegt, wenn er auch immer wieder selbstkritisch mit seinem Deutsch hadert: "Ich verspreche den Deutschen: ich werde mein Deutsch so gut ich kann verbessern". Bis zur endgültigen Anerkennung seines Studienabschlusses ist er "Apother unter Aufsicht" und kann die Feinheiten der deutschen Kunden studieren, zum Beispiel - für ihn neu - die große Nachfrage nach Homöopathie. So verlangt eine junge Frau nach Mariendiestel, um ihre Muttermilchproduktion anzukurbeln. Terzic empfiehlt ihr ein Präparat für 9 Euro 50.

Terzic mag den Menschenschlag hier. Probleme mit den Brandenburgern, die doch eigentlich als gar nicht so offen gelten, habe es keine gegeben. "Ich bin total zufrieden, wie die Brandenburger mich akzeptiert haben." Auch mit den Behörden klappe alles reibungslos. Seine Wohnung hat er gleich um die Ecke in Storkow. Er fühlt sich wohl in Brandenburg. "Die Landschaft, die Möglichkeiten für Sport und gesundes Leben sind hier in Brandenburg ausgezeichnet."