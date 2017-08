Vom Ruhrgebiet ins Oderbruch, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was in der Region im Nord-Osten Brandenburgs seit Jahren geschieht: dem Landstrich laufen die Menschen davon. Und nicht nur dort: Überall im ländlichen Raum fehlen Fachkräfte und Nachwuchs. Kommunen und Land versuchen darum mit der Vermittlung von Jobs und Wohnungen oder sogar finanziellen Anreizen Menschen in die Region zu locken. Wir stellen in dieser Woche fünf Menschen vor, die in Brandenburg ihre neue oder auch neue alte Heimat gefunden haben. So wie Dennis Ferch, der tatsächlich aus Bochum nach Märkisch Oderland zog.