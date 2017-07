Bild: rbb

Do 20.07.2017 | 09:30

- Rundgang durch das Afrikanische Viertel

Im Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding lebt ein Kapitel unrühmlicher deutscher Geschichte weiter. Deshalb sollen drei Straßen umbenannt werden, die die Namen von zentralen Personen der deutschen Kolonialherrschaft in Afrika tragen. Doch die neuen Vorschläge waren ebenfalls umstritten. Die Namenssuche ist am Donnerstag auch Thema in der Bezirksverordnetenversammlung. Mit welchem Gefühl leben eigentlich Afrikaner heutzutage in dem Viertel? Eine Spurensuche von Maria Bidian und Anna Corves.

Es ist angenehm ruhig auf der Terrasse des Bantou Village. Nur vereinzelt fahren Autos über das Kopfsteinpflaster vor dem afrikanischen Restaurant. Zwei Männer sitzen auf den braunen Holzstühlen und trinken Bier. Einer von ihnen ist Paul. Der gebürtige Kameruner ist extra aus Rudow gekommen. "Ich habe heute frei und gesagt: Ich komme zu meinen Landsleuten, damit wir uns unterhalten können" Das Bantou Village wurde vor 13 Jahren eröffnet, von Mike und seiner Frau. Mike - kariertes Hemd, verspiegelte Sonnenbrille - zählt stolz die kamerunischen Spezialitäten auf, die sein Restaurant anbietet. Das Bantou Village sei eigentlich eine Art inoffizielle Landesvertretung, sagt er lächelnd, in gebrochenem Deutsch.

"Leben als Schwarze nicht leicht"

Hier im Afrikanischen Viertel nahe dem Volksberg Rehberge leben 20.722 Menschen. Einen afrikanischen Pass haben allerdings nur 432, so das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Josephine Apraku führt seit mehr als zehn Jahren Gruppen durch das Viertel. Das Leben als Schwarze in Berlin sei nicht immer leicht, sagt die 30-Jährige. Auch im Afrikanischen Viertel sei sie schon oft rassistisch beschimpft worden. Dabei habe sie noch Glück: "Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ich bin Akademikerin. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das für eine Person, die nach Deutschland geflüchtet ist, eine andere Lebensrealität ist."

Geselligkeit ist Trumpf