Di 18.07.2017 | 16:05

- 'Terrorvorwürfe sind absurd!'

Vor drei Tagen hat sich der Putschversuch in der Türkei zum ersten Mal gejährt. Ein beklemmender Jahrestag, was die Menschenrechte betrifft. Zehntausende wurden seitdem verhaftet, ohne dass ihnen absehbar ein fairer Prozess gemacht wird. Terror-Unterstützung lautet der Vorwurf - auch gegen deutsche Staatsbürger. Zehn sollen inzwischen in der Türkei in Untersuchungshaft sein, am Dienstag kam ein weiterer dazu, der Berliner Peter Steudtner. Inforadio-Redakteurin Sabine Roth hat mit seiner Lebensgefährtin Magdalena Freudenschuss gesprochen.