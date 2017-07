Bild: Amelie Ernst/rbb

Sa 15.07.2017 | 07:04

- Partei-Neueinsteiger-Portrait: SPD

Jeden Tag haben wir in dieser Woche einen Polit-Neuling vorgestellt, der oder die in einer der größeren Parteien etwas bewegen oder einfach nur Mitglied sein will. Die Gründe, ausgerechnet jetzt in eine Partei einzutreten, sind ganz unterschiedlich. Für Robin Miska, den wir Ihnen hier vorstellen, war es vor allem die Europapolitik seiner Partei – und Martin Schulz. Seit Februar ist der 24-jährige Student aus Oberhavel SPD-Mitglied.