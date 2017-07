Do 13.07.2017 | 07:05

- Partei-Neueinsteiger-Porträt: AfD

"Richtungswahl" ist ein Begriff, den man in den letzten Monaten oft gehört hat: in Amerika, in Frankreich, in England und möglicherweise steht im Herbst auch in Deutschland eine "Richtungswahl" bevor. Denn die politische Lage ist angespannt. Doch die Menschen reden wieder über Politik und die Parteien haben plötzlich wieder Zulauf. Am Donnerstag stellen wir Frau vor, die sich entschlossen hat, in die Partei einzutreten, die in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat - aber auch umstritten ist. Dominik Lenz hat ein Neumitglied der AfD getroffen.