Trump, Brexit, Rechtsruck in Europa, die Flüchtlingskrise in Deutschland – die angespannte politische Lage der letzten Zeit hat einen positiven Nebeneffekt: Die Menschen interessieren sich wieder für Politik, der eigene Standpunkt ist wieder wichtig. In dieser Woche porträtieren wir Menschen, die beschlossen haben, politisch aktiv zu werden - und zwar in einer Partei. Wir wollen unter anderem erfahren: Warum haben sie sich ausgerechnet die Partei ausgesucht, der sie beigetreten sind? Und: Welche Erfahrungen machen sie dort?