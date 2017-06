Fr 23.06.2017 | 07:25

- Inforadio-Marathonwette: Heute läuft die Quali

Noch drei Monate, dann findet der 44. Berlin-Marathon statt. Das ist zwar noch ein bisschen hin, aber die Vorbereitungen laufen natürlich. Auch hier bei uns im Inforadio. Denn auch in diesem Jahr gehen unsere Hörer wieder an den Start, bei der Inforadio-Marathonwette. Das Ziel? Mit 42 Läufern schneller zu sein als die Elite. Wer dabei ist, das entscheidet sich am Freitagabend bei den Qualifikationsläufen im Mommsenstadion. rbb-Reporterin Stephanie Baczyk blickt voraus