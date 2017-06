Auch am Tag nach der Todesnachricht reißen die Beileidsbekundungen weltweit nicht ab. US-Präsident Trump spricht von Kohls Vermächtnis, das weiterleben wird. Kohls ehemaliger politischer Weggefährte und auch persönlicher Freund Michail Gorbatschow würdigt ihn als herausragenden Staatsmann. Auch die Kommentatoren der deutschen Tagespresse blicken zurück auf Helmut Kohls bewegtes Leben – Frank Preiss fasst die Stimmen zusammen.

Der "Münchner Merkur" beschreibt in seinem Kommentar, was wohl den meisten von uns gestern Nachmittag durch den Kopf gegangen ist, als wir von Helmut Kohls Tod erfahren haben: Die Nachricht vom Tode Helmut Kohls war lange erwartet worden. Sie traf die Republik am späten Freitagnachmittag nicht unerwartet. Und dann doch mit einer Wucht, die das Land nur in jenen seltenen Momenten erschüttert, wenn ein Titan fällt. Das Blatt kommentiert weiter:



“Es stimmt ja: Helmut Kohl konnte von nervtötender Selbstgerechtigkeit sein, von einer verstörenden Machtarroganz, die ihn sein Ehrenwort über das Grundgesetz stellen ließ. Und trotzdem war er für die Republik ein Glücksfall, ein Instinktpolitiker, der zur rechten Zeit einen Zipfel des Mantels der Geschichte zu fassen bekam - und ihn mit pfälzischer Dickköpfigkeit festhielt.“





Auch der "Bonner General-Anzeiger" will nicht verschleiern, dass Kohl nicht unfehlbar war – denken wir nur an die CDU-Spendenaffäre, in die er seine Partei noch tiefer hineingedrückt hat. Und doch betont das Blatt:

“Es ist die Tragik Helmut Kohls, dass immer mehr über diese Fehler gesprochen wurde als über die Leistungen. Ihm ist es nicht wie Helmut Schmidt gelungen, nach dem Ende der Amtszeit den Nachruhm zu mehren und am eigenen Denkmal zu arbeiten. (...) Kohl hat es verdient, dass sich der Blickwinkel wandelt und sich der graue Schleier hebt. Er war ein Glück für Deutschland.“

Die “Frankfurter Allgemeine Zeitung“ hält fest, dass es Kohl ganz besonders um eine Zielrichtung ging, die auch heute von zeitloser Wichtigkeit ist: Integration.



“Kohl gehörte der Generation an, die den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebte. Er sprach oft davon, wie sehr diese Zeit und das Schicksal seines gefallenen Bruders sein europapolitisches Denken beeinflussten. In dessen Zentrum stand, ganz in der Tradition der Gründungsväter der europäischen Einigung, das Verhältnis zu Frankreich. Nie wieder sollten Umstände eintreten können, in denen sich Deutsche und Franzosen als Feinde gegenüberstehen würden. Die Lösung hieß auch für Kohl: Integration, und zwar unumkehrbare Integration.“

Und schließlich erinnert noch die “Berliner Morgenpost“ daran, dass Helmut Kohl nicht nur für Deutschland eine herausragende und historische Person war – auch die Hauptstadt Berlin hat dem Pfälzer vieles zu verdanken :



“Verwurzelt in der Pfalz, geprägt durch die schicksalhafte Beziehung deutsch- französischer Nachbarschaft, hatte er zugleich eine enge emotionale Bindung an Berlin. Er schätzte die Menschen wegen deren Freiheitswillens, als Historiker hielt er an Berlin als Hauptstadt fest, als Politiker schließlich war sein zentrales Ziel, die Teilung des Landes zu überwinden und damit Berlin wieder zu dem zu machen, was die der Stadt angemessene Rolle ist.“