"Ich bin ein englischer Europäer und ein europäischer Engländer": Das sagt Professor Timothy Garton Ash über sich selbst. Der britische Historiker und Publizist erhält Ende des Monats den Internationalen Karlspreis der Stadt Aachen. Garton Ash hat vor dem Mauerfall lange in Berlin gelebt. Unsere Großbritannien-Korrespondentin Stephanie Pieper hat ihn in Oxford getroffen, wo er am European Studies Centre lehrt. Sie hat mit Timothy Garton Ash über den Brexit und die Zukunft der EU gesprochen.