Sören Zuppke/SOFI Bild: Sören Zuppke/SOFI

Sa 13.03.2021 | 06:44 | Aufgegabelt

- Unterwegs in Sachen große Brotkultur

In den letzten Jahren hat sich in der Region viel getan, was Qualität und Vielfalt von Brot angeht. Reiner Veit schaut im Brandenburgischen Heidesee dem Brotsommelier Holger Schüren über die Schulter, und lässt sich im "SOFI" in Berlin-Mitte die Philosophie des Brotbackens erklären.