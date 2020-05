Westend Verlag Bild: Westend Verlag

Sa 09.05.2020 | 06:44 | Aufgegabelt

- Ab in die Küche!

Mit dem einstigen Sternekoch und Footaktivisten Franz Keller spricht Moderator Reiner Veit über dessen neues Buch "Ab in die Küche!". Und wie die Aktion Berliner Gastronomen "Kochen für Helden" läuft, erzählt Ilona Scholl vom Sternerestaurant Tulus Lotrek. Fast schon wie schon gewohnt gibt es noch Tipps fürs Essen "to take away".

Weitere Informationen Buchinfos Franz Keller: Ab in die Küche! Wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung zurückgewinnen

Westend Verlag

240 Seiten

24,00 Euro Hier geht es zur Webseite von "Kochen für Helden"