Victoria Weiland/www.einstein-udl.com Bild: Victoria Weiland/www.einstein-udl.com

Sa 16.11.2019 | 06:44 | Aufgegabelt

- Von Enten, Gänsen und winterlichen Kochkursen

Reiner Veit begrüßt dazu Siegfried Danler, Küchenchef vom Einstein Unter den Linden - bekannt für seinen genialen Entenbraten. Von Frederik Grieb, Küchenchef im POTS, lässt er sich Lehrreiches aus seinem Gänsekochkurs erklären. Und in der "Alten Überfahrt" in Werder prüft er die Gans im Angebot, die traditionellerweise nicht so ganz traditionell zubereitet ist.

