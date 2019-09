www.imago-images.de Bild: www.imago-images.de

Sa 07.09.2019 | 06:44 | Aufgegabelt

- Weniger Bio - mehr Lüske: Bioläden ändern sich

In Berlin reiht sich ein Bioladen an den anderen, selbst Discounter-Supermärkte bieten mittlerweile ihre eigenen Bio-Produkte an. Frank Lüske kennt den Markt von der ersten Stunde an. Vor 15 Jahren hat er seinen ersten "Biolüske"-Supermarkt in Berlin-Lichterfelde eröffnet. Wie sich die Biolandschaft bis heute verändert hat, erzählt der Lüske im Inforadio.