Sa 06.07.2019 | 06:44 | Aufgegabelt

- Vom Koch zum Künstler: Max Faber

Wer Kochbücher und Foodzeitschriften liest, der kennt die Arbeit des Berliner Foodstylisten Max Faber. In seinem jüngst erschienenen Buch "Klappstullen" setzt er Stullen in ein besonderes Licht.

Einen Ausflug in die indische Küche kann man im "India Club" machen, wo immerhin die Rolling Stones sich zweimal haben bekochen lassen. Das Restaurant in Mitte orientiert sich stark an der Küche Neu Delhis und es wird überwiegend nord-indisch gekocht.

Max Faber: Klappstullen

Westkreuz Verlag

200 Seiten

32,00 Euro INDIA CLUB RESTAURANT

Behrendstraße 72, Adlon Palais

10117 Berlin

india-club-berlin