© Sebastian Heil

Sa 22.06.2019 | 06:44 | Aufgegabelt

- Ehrlich ohne Firlefanz: Israelische Küche im "JOSEPH"

Zwei Neueröffnungen in Berlin stellt Reiner Veit vor: Das Pop Up Restaurant FOR NOW der Isländerin Victoria Eliasdottir im Scheunenviertel und das israelische Restaurant JOSEPH im Hotel Amo by Amano. Er spricht mit Yossi Elad, dem kulinarische Ideengeber und Altmeister der israelischen Küche, über die bodenständige, ungekünstelte und rustikal-köstliche Küche.