imago stock&people Bild: imago stock&people

Sa 30.03.2019 | 06:44 | Aufgegabelt

- Zwischen Ausschank und Winzer - die Weinagentur Arnold

Eine Weinagentur mit 100-jähriger Geschichte, das hat Seltenheitswert. Im Porträt ist die traditionsreiche Berliner Weinagentur Arnold, die in diesen Tagen vor 100 Jahren in Köln gegründet wurde. Damals hieß sie noch Agentur Fey. Mit Kurt Arnold, der in den 50ern die Weinagentur Fey übernahm und als Fey-Arnold weiterführte und mit seinem Sohn David, der inzwischen sein Nachfolger ist, spricht Reiner Veit über das Familienunternehmen.