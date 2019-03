© Gourmet Connection GmbH Bild: © Gourmet Connection GmbH

Sa 09.03.2019 | 06:44 | Aufgegabelt

- Von Messern und Messer-Mythen

Er hat als Erster japanische Messer in Deutschland bekannt gemacht und setzte mit seiner Firma Chroma im brandenburgischen Wildau in Sachen Messer neue Maßstäbe. Anfang des Jahres zog er sich zwar aus der Firma zurück, aber in Messerangelegenheiten kennt sich keiner so gut aus wie er. Reiner Veit spricht mit dem Gründer der Firma Chroma, Christian Romanowski, über fast alles, was man über Messer und ihren Gebrauch wissen sollte.