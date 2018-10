- Alles, was der Mensch zu gutem Essen braucht

Reiner Veit begrüßt zum Besuch eines Tante-Emma-Delikatessen-Ladens in Kreuzberg, der so ist, wie man ihn gern hätte und sich gleich um die Ecke wünschen würde. Und er hat mit Kennern über Walnüsse und Kastanien gesprochen, deren Saison ja gerade erst begonnen hat. Die ersten Gerichte damit tauchen auf den Speisenkarten auf.





Im Tessin gute Maronen und Kastanien zu bekommen ist kein Problem. Allerdings spielt die Frucht in der Küche der Region eine immer kleiner werdende Rolle, beklagt Franco Passoni, Küchenchef in einem Tessiner Restaurant.

Eine der großen Kastanienregion ist das Tessin und dort vor allem die Malcatone-Gegend oberhalb von Lugano. Carlo Scheggia ist in den Wäldern dort Revierförster und deshalb gehören auch die Kastanienbäume zu seinem Revier. Mit ihm war Reiner Veit in den Wäldern unterwegs und wollte erstmal wissen, ob es denn auch verschiedene Kastaniensorten im Tessin gibt.

Worauf muss man hier in Berlin und Brandenburg beim Kauf von Maronen und Walnüssen achten? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kastanien und Maronen? Reiner Veit sprach mit dem Berliner Obst- und Gemüsehändler Olaf Weiss, der das Traditionsunternehmen Weiss Fruchtimport auf dem Großmarkt in der Beusselstraße in schon vierter Generation führt.

Zum Interview waren die beiden in Kreuzberg verabredet, in einem ganz neuen Obst-Gemüse-Delikatessen-Tante-Emma-Laden, so wie man sich ihn heute vorstellt. Und natürlich hofft man, dass dieser wunderbare Laden so etwas wie eine Blaupause wird. Im guuht BERLIN ist Salih Bulut Geschäftsführer und erläutert seinen Angebotsmix aus dem, was der Mensch zu gutem Essen braucht: erstklassiges Obst und Gemüse, Wein, vorbereitetes Essen in Gläsern - statt Plastik, täglich frisch gemachte Stullen, Suppen, Soßen, Salate, Brot, Öle, Pasta, Eier, viel Regionales und vieles mehr.