- "Stadt Land Food": Die große kulinarische Wissens- und Geschmackserweiterung

Reiner Veit begrüßt zu köstlichem Personalessen im Restaurant Horvath und zu einem Gespräch über gutes, nachhaltiges, bio-gesundes und regionales Schulessen. Gekocht, serviert und mit Informationen versehen, wird dieses optimale Schulessen während des kulinarischen Festivals "Stadt Land Food", das am 1. Oktober Montag an verschiedenen Orten in der Stadt beginnt.

Bio-Essen aus der Region in die Schule

Verschiedene Organisationen haben sich zur Initiative Regiowoche zusammengeschlossen, auch "Slow Food".



Koordinator für Bildungsarbeit der "Slow Food" ist Daniel Diehl Koordinator. Mit ihm hat Reiner Veit über die Aktionswoche gesprochen, an der 275 Berliner Schulen im Rahmen des Festivals "Stadt Land Food" teilnehmen.



Die "Regiowoche" ist nur für die Kinder der teilnehmenden Schulen gedacht.

Essen in den besten Restaurants am Personaltisch

Normalerweise ist auch das Personalessen in Restaurants nur für die Angestellten gedacht, aber während des "Stadt Land Food"- Festivals hat jeder die Möglichkeit an einem der angebotenen Personalessen verschiedener Restaurants teilzunehmen.



Mit bei der Aktion Personalessen ist auch das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Kreuzberger Restaurant Horvath von Sebastian Frank. Mit ihm sprach Reiner Veit über Personalessen im Allgemeinen und die "Stadt Land Food" - Aktion im Besonderen.

Rund um die Markthalle Neun

Bei dem umfangreichen Progamm des kulinarischen Festivals vom 1. bis 7. Oktober ist der Höhepunkt von "Stadt Land Food" das Wochenende mit einem großen Markt und Werkstätten in und um die Markthalle Neun herum in der Kreuzberger Eisenbahnstraße. Ausgesuchte Erzeuger aus der Region und aus ganz Europa bringen ihre Produkte mit nach Berlin.



Vom Brotbacken übers Bierbrauen, Metzgern oder Käsemachen gibt es kaum etwas, was man am 6. und 7. Oktober nicht sehen, schmecken, lernen und erfahren kann - ein wertvolles Angebot für die Erweiterung kulinarischen Wissens und von Geschmacks-Erfahrungen.