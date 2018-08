"Über Rosen lässt sich dichten, in die Äpfel muss man beißen", stellte Goethe in Faust II fest. Nun gibt es ja auch Äpfel, die sich nicht so richtig zum Reinbeißen eignen, dafür aber ganz hervorragend, Saft aus ihnen zu machen - oder Wein. Apfelwein und Apfelsaft - das ist das Thema von Reiner Veit in dieser Sommerwiederholung von "Aufgegabelt".

Vor vielen Jahren schon sind Edda Müller und Florian Profitlich in die Uckermark gezogen, und als Quereinsteiger in Sachen Mosterei und Wein bekamen sie Geschmack am Apfelreichtum ihrer neuen Heimat. Mit Florian Profitlich sprach Reiner Veit über die Apfelsäfte und Apfelweine des Gutshof Kraatz.

Rote Sternrenette, Schöner von Boskoop, Pfannkuchenapfel, Roter Eiserapfel - auf solch schöne Namen hören Apfelsorten, die in einer denkmalgeschützten Scheune des Gutshofes Kraatz in Nordwestuckermark in traditioneller Handarbeit zu Wein und Saft verarbeitet werden. Das Obst stammt von den reichlich vorhandenen Streuobstwiesen und aus den Gärten der Region.

Vor 15 Jahren kam Profitlich aus Berlin in die Uckermark – und nahm die Gelegenheit wahr, die sich ihm bot. "Wir haben darauf reagiert, was wir vor der Nase liegen hatten." In Nachbars Garten fielen die Äpfel vom Baum und verfaulten. Das wollte Profitlich nicht mehr mit ansehen, er sammelte das Obst ein und brachte es zur Lohnmosterei. "Man kann es trocknen, man kann es brennen, es destillieren oder man kann es keltern, pressen und daraus erst einmal Süßmost machen und im vergorenen Zustand: Wein."

Der sehr schmackhafte Saft wird aus Apfelsorten gepresst, die sich zum Weinmachen nicht eignen, die früher eher als Tafelobst genutzt worden sind. "Es kommt auf die Balance zwischen dem Fruchtzucker und der Säure in den Äpfeln an."

Zunächst ging es ihm vor allem um den Wein, denn an Süßmost herrschte kein Mangel. Trocken ausgebaute Obstweine – das ist in vielen Regionen Deutschlands sehr ungewohnt. Doch gerade formiert sich weltweit ein Trend: "Wenn man diese alten Obstbäume in der Landschaft erhalten will, dann muss man eine Verwendung für das Obst haben, so dass man es direkt nach der Ernte verarbeiten kann." Cidre stellt Profitlich nicht her, einfach weil er keine französischen Apfelsorten hat. Dafür hat er einige Seccos im Angebot: Verperlte Weine, denen Kohlensäure zugesetzt worden ist.

"Der lokale Absatz geht erstaunlicherweise dann doch, einfach in Ermangelung von zahlreichen anderen lokalen Produkten, die man sich so wünschen würde. Wenn es in der Region nicht viele essbare Produkte gibt, die zur lokalen Identität beitragen können, dann nimmt man auch den Apfelwein."