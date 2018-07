- Ausflüge zu Fleisch und Wurst

Antica Macelleria/Sheila – Agentur für Kommunikation Bild: Antica Macelleria/Sheila – Agentur für Kommunikation

In dieser eindeutig fleischlastigen Sommerwiederholung von "Aufgegabelt" mit Reiner Veit stehen zwei Metzgereien im Mittelpunkt: Zum einen die - nicht nur - Worstmakers "Brandt & Levie" in Amsterdam und die "Antica Macelleria Cecchini" in Panzano in der Nähe der italienischen Stadt Chianti.

In achter Generation ist jetzt Dario Cecchini Gastgeber, Metzger und Entertainer. Ceccinis Metzgerei und Restaurant haben unter Fleischfreunden Kult-Status. Exportiert wird nur wenig von dem Fleisch, das extra für seine Metzgerei gezüchtet wird. In Berlin aber werden zwei italienische Restaurants beliefert. Bei seinem letzten Besuch in Berlin hat Reiner Veit mit Dario Ceccini über Leben und Sterben der Tiere, Ethik und eine bis ins 17. Jahrhundert zurückreichende Familien-Tradition gesprochen.

Dario Ceccini: Retter traditionellen Metzger-Handwerks

Der Beruf des Metzgers war nicht gerade Dario Ceccinis erste Wahl. Er sieht sich eher als Retter der alten handwerklichen Metzgerei und der traditionellen Bauernfamilien. Metzger sein, das heißt für Dario Ceccini auch Nachdenken über Wertschätzung, Ethik, Tier-Wohl, Dankbarkeit und Verantwortung - nicht zuletzt dem geschlachteten Tier gegenüber, dem er ein gutes Leben und einen würdigen Tod wünscht.

Dario Ceccini arbeitet mit einem Rinderzüchter zusammen, der schon seit 150 Jahren im Geschäft ist, und seine Tiere im Nationalpark der Pyrenäen stressfrei weiden lässt. Wenn sie schlachtreif sind, kommen sie in einen nahen Schlachthof und von dort direkt in die Metzgerei nach Panzano. Die Rasse der Rinder ist für Dario Ceccini dabei nicht maßgebend. Wichtiger als Zuchtregister und Gene sind ihm die Lebensumstände des Tieres, wie und wo es wächst - nicht aber der Ahnenpass.

Brandt & Levie: Wahre Wurstmeister

Geert Brandts Amsterdamer Firma, die er mit zwei Kompagnons gegründet hat, heißt "Brandt & Levie". Sie hat es in kurzer Zeit zu großer Berühmtheit gebracht, die weit über die Niederlande hinaus reicht. Ihre erstklassigen Salamis sind auch in Berlin zu kaufen. In der gläsernen Metzgerei von "Brandt & Levie", in einer für gut 1,5 Mio. Euro umgebauten Lagerhalle, erzählt Geert Brandt über die Anfänge ihrer Erfolgsgeschichte.

In einem kleinen Restaurant in Amsterdam lernten die Worstmakers vom dortigen Küchenchef - einem wahren Wurst-Meister - alles, was dazu gehört: vom Entbeinen der Tiere, dem perfekten Zuschnitt bis zum Wurstmachen. Der Gedanke an eine eigene Wurstmacherei entwickelte sich aber erst ganz langsam bei Reisen, wo sie Carlo Petrini trafen, Gründer der Slow Food Bewegung. Die Idee, Wurstwaren aus transparenter, artgerechter und vor allem sorgsamer und langsamer, niederländischer Schweinezucht herzustellen, war geboren.

Inzwischen arbeiten "Brandt&Levie" mit Bauern fest zusammen, wobei auf die Rasse der Schweine weniger wert gelegt wird als auf die Aufzucht der Tiere, die sommers wie winters draußen gehalten werden. 40 bis 60 Schweine pro Woche werden verwurstet. Jedes Teil des Tieres wird verwendet und so ist das Angebot von "Brandt & Levie" umfangreich.



Angefangen haben "Brandt & Levie" mit dem, was sie auch gleich berühmt gemacht hat: perfekte Salamis - ob mit Piment d'Espilette, oder mit Chili, oder mit einem Hauch von Schokolade, oder die Salami nur mit Salz, oder die mit neun Pfeffersorten, oder jene Sorten, die in Zusammenarbeit mit niederländischen Sterneköchen entstehen - wie die mit Blauschimmelkäse und Piniennadelspitzen - oder die mit Lavendel.