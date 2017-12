Restaurant Orania Bild: Restaurant Orania

Sa 09.12.2017 | 06:44 | Aufgegabelt

- Kreuzberger Peking-Enten und Wildgänse

In dieser vorweihnachtlichen Ausgabe "Aufgegabelt" beschäftigen wir uns mit der Zubereitung von in dieser Jahreszeit bevorzugtem Geflügel: der Peking-Ente Kreuzberger Art, wie sie im Restaurant Orania serviert wird. Und mit Wildgänsen, wie sie über Weihnachten im Restaurant "Alte Überfahrt" in Werder auf der Speisenkarte stehen. Und zwei Weintipps zum Geflügel hat "Aufgegabelt" auch noch im Angebot.



Im Hotel Orania in Berlin Kreuzberg ist Philipp Vogel Hotelchef und Küchenchef in Personalunion - und eine solche Personalunion hat Seltenheitswert. Beworben hatte er sich lediglich auf die Stelle als kulinarischer Chef, und am Ende hat er noch die Leitung des 41 Zimmer großen Hotels dazu bekommen. Primär steht der gelernte Koch jedoch in der Küche.

Peking-Ente à la Kreuzberg

Für die Vorweihnachtszeit hat Philipp Vogel Peking-Ente à la Kreuzberg auf die Karte gesetzt, für die er extra einen speziellen Ofen aus China kommen lassen hat. Philipp Vogel ist nämlich ein großer Fan der chinesischen Küche.



Der Küchenchef erläutert im Gespräch mit Reiner Veit, dass Peking-Ente nicht nur eine spezielle Zubereitungsart meint, es ist auch der Name der Entenrasse. Das Besondere an dieser Rasse ist, dass die Tiere 70 Prozent Fleischanteil und 30 Prozent Fettanteil haben, der somit deutlich höher ist als bei der herkömmlichen Ente. Das Fett mache das Fleisch sehr geschmeidig und zart und es sorge dafür, dass die Haut sehr knusprig wird, so Vogel. Die für seine Zubereitungsart geeignetsten Enten bezieht er aus Irland - sie haben besonders viel Fett und stammen nicht aus Massentierhaltung.



Bislang setzt Philipp Vogel seine Peking-Ente nur über Weihnachten auf die Speisenkarte, geplant ist aber auch, das Angebot in der Nicht-Winterzeit vorzuhalten.



Die Ente kostet als Drei-Gang-Menü 36 Euro.

Wildgans in der "Alten Überfahrt"

Wildgans ist etwas Seltenes und sehr Besonderes und hat einen ganz eigenen Geschmack, der mit dem, was man sich sonst so unter Gans vorstellt, nichts gemein hat.

Auf die Idee, Wildgans über Weihnachten auf die Speisenkarte zu setzen, wurde Küchenchef Thomas Hübner von der "Alten Überfahrt" in Werder an der Havel von einem befreundeten Jäger aus der Schorfheide gebracht. Und der Vorschlag fand volle Begeisterung bei Hübner. Der Geschmack einer Wildgans habe nämlich keine Ähnlichkeit mit der einer normalen. Das Tier ist entscheidend kleiner und schmeckt blumig-kräutrig, "man kann sogar Zimt rausschmecken", sagt Hübner, was ihn spontan an Weihnachten erinnerte. Und die Resonanz beim Publikum gab ihm recht.



Im Restaurant "Alte Überfahrt" wird es die Wildgans nicht als ganzes Tier geben, sondern als Keule, Brust und Frikassée - mit Schwarzkohl oder Rosenkohl als Beilage. Wenn es mit dem Nachschub keine Probleme gibt, werden Wildgänse auch noch nach Weihnachten auf der Speisenkarte der "Alten Überfahrt" zu finden sein.

Welcher Wein passt zum weihnachtlichen Geflügel?