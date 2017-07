- Von Fer Servadou, Solaris und anderen Trauben

Einmal mehr dreht sich in "Aufgegabelt" alles um den Wein. Dieses Mal präsentiert Ihnen Reiner Veit eine Cuvée aus Weinen, die nicht bei jedem auf dem Tisch stehen – und das aus unterschiedlichen Gründen: Entweder, weil sie unter einem schlechten Ruf leiden, wie der vermeintliche Billig-Wein Soave; oder, weil sie einfach noch niemand kennt, wie Fer Servadou oder Solaris.

Der Soave gilt als der typische Discounter-Wein. Dabei findet man ihn auch in sehr guter Qualität, wenn man weiß, wo man suchen muss. Der Sommelier und Leiter des "Restaurant Richard" ist Fan und Ehrenretter des Soave. Er erklärt Reiner Veit, woran man einen guten erkennt.

Ähnlich wie dem Soave ergeht es auch dem Lambrusco, der bei Vielen als "flüssiges Kopfweh" verschrien ist. In einer Edelvariante wird Lambrusco gerade wiederentdeckt - beispielsweise von Janine Woltaire, Sommeliere in den Restaurants "Cinco" und "The Casual" im Hotel Stue. Sie erklärt, was einen guten Lambrusco ausmacht.

Ebenso schwer wie Weine mit zweifelhaftem Ruf haben es die, die noch gar keinen haben, weil sie ihn sich erst erarbeiten müssen. Drei dieser Sorte stellt Ihnen Reiner Veit vor: Den Naturwein Zero Infinito aus Südtirol, der aus der jungen Traubenart Solaris gewonnen wird; die unbekannte Traube Fer Servadou, die in Weinhändler Amnon Loewe vom "Weinladen" einen starken Fürsprecher hat; und den burgunderähnliche Rotgipfler aus Österreich, den Veiter im "Le Faubourg" von Mathias Brandweiner entdeckt hat.