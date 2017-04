Sa 29.04.2017 | 06:44 | Aufgegabelt

- Kein Herz für Gin

Barchef Christian Gentemann der Berliner "Bar am Steinplatz" hat sich zu einem radikalen Schritt entschieden: Er hat den traditionsreichen Barklassiker Gin aus seinem Angebot gestrichen. Über die Gründe spricht er mit Reiner Veit. Außerdem kommt Wolfram Ritschl, Inhaber und Gastgeber des Restaurants "Paris-Moskau", in dieser Ausgabe "Aufgegabelt" zu Wort: Sein Haus feiert in diesen Tagen den 30. Geburtstag.



Schon immer hat Christian Gentemann, der sehr charmante, aber auch eigenwillige Barchef der Berliner "Bar am Steinplatz", ganz genaue Vorstellungen davon gehabt, was in seinem Etablissement an Getränken über den Tresen geht. 08/15-Drinks waren seine Kreationen nie.



Reinstes Wacholder-Erlebnis

Nun hat er sich von dem Bar-Getränk schlechthin, dem Gin, verabschiedet. Dabei spielte die Frage, was Gin eigentlich sein soll, eine ganz entscheidende Rolle.



Gentemann beantwortet sie im Gespräch mit Reiner Veit ganz klar: Der Geschmack des Wachholder sollte bei diesem Bar-Klassiker immer eindeutig im Vordergrund stehen, könne aber ruhig von ein paar Kräutern begleitet sein. Diesem geschmacklichen Kriterium entsprachen bei genauer Prüfung nur wenige Gins im Angebot der Bar am Steinplatz. Sie hatten zu viele modische Beimengungen. Der Entschluss zu einer Alternative war gefasst. Zur Wahl standen der holländische Wacholder-Schnaps Genever und ein deutscher uriger Doppel-Wacholder mit 56 Prozent Volumen-Alkohol und deutlich konturiertem Geschmacksprofil, der schließlich das Rennen machte. Auch das Angebot der Tonics, häufigster Mix-Komponente mit Gin, wurde "bereinigt". Die Gäste sollen so ein eher unvergessliches und unverwechselbares Trinkerlebnis genießen können.

Restaurant-Jubiläum

In diesem Jahr gibt es viele gastronomische Jubiläen zu feiern: Das "Alt Luxemburg" ist 35, das "Grill Royal" 10 Jahre alt und Marco Müllers Sternerestaurant "Rutz" gibt es nun schon seit 16 Jahren. Dieses nicht ganz runde Jubiläum wird bis Mitte Mai mit einem "Inspirationsmenü" gefeiert.

Gefeiert werden auch 30 Jahre Restaurant "Paris-Moskau" in einem alt-ehrwürdigen Haus, das selbst schon 120 Jahre alt ist. Inhaber und Gastgeber des "Paris-Moskau" ist Wolfram Ritschl, dem diese ganz besondere Immobilie auch gehört. Das alte Häuschen mit dem Restaurant stand einst im Niemandsland und heute ist es mittendrin. Beim Erwerb der Immobilie im Jahr 1984 hatte das sehr ansprechende, aber gleichermaßen heruntergekommene Fachwerkhaus den Charme eines eher drittklassigen Lokals und in dieser Form keine wirkliche Zukunft. Erstellt wurde das Gebäude von der Preussischen Bahn 1897 für einen Limonadenbuden-Pächter des Hamburger Bahnhofs als einfache Destille für die Droschkenkutscher und die einfacheren Bahnbediensteten. Nach einem kurzen Intermezzo mit vorwiegend russischer Küche wird der gastronomische Betrieb erst seit 1987 als Restaurant "Paris-Moskau" geführt.



Wolfram Ritschl unternimmt im Gespräch mit Reiner Veit eine kleine Reise in die bewegte Vergangenheit des Restaurants.