Mo 26.11.2018

- Was versteht man unter Fachkräftemangel?

Die Branchen, in denen händeringend Personal gesucht wird, kann man kaum alle aufzählen: Egal ob bei Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikern, in Gesundheits- und Pflegeberufen oder im Verkauf von Lebensmitteln - es gibt deutliche Anzeichen für einen Fachkräftemangel. Aber was versteht man genau darunter? Inforadio-Redakteurin Liane Gruß bringt es auf den Punkt.



Von einem Fachkräftemangel wird gesprochen, wenn es zu wenig qualifizierte oder qualifizierbare Arbeitskräfte gibt - im Verhältnis zu den angebotenen Stellen. Es gelingt also nicht oder erst mit großen Verzögerungen den bestehenden Fachkräftebedarf durch das verfügbare Angebot an Arbeitskräften zu decken. Die Bundesagentur für Arbeit sieht drei Hauptkriterien: Sie schaut: Wie lange dauert es vom gewünschten Einstellungstermin, bis ein Arbeitgeber eine Stelle beim Jobcenter wieder abmeldet. Dauert das in einem Berufsbild etwa ein Drittel länger als im Durchschnitt, könnte das ein Hinweis für einen Fachkräftemangel sein. Angeschaut wird die Arbeitslosenquote einer Berufsgruppe: Sie ist ein Indikator dafür, wie hoch das Risiko ist, hier arbeitslos zu werden. Liegt die Quote unter 3 Prozent - also gibt es nur wenige Arbeitslose in diesem Bereich - könnte ein Mangel vorliegen. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist entscheidend: Kommen auf 100 offene Stellen - zum Beispiel bei Fachkräften und Spezialisten - weniger als 200 Arbeitslose, ist auch das ein Anzeichen. Weitere Faktoren sind die Lohn- und Beschäftigungsentwicklung, die Altersstruktur der Beschäftigten und Absolventenzahlen. Als Fachkraft wird von Bundesregierung und Arbeitsagentur bezeichnet, wer im Regelfall mindestens eine zweijährige Berufsausbildung abgeschlossen hat. Je nach Tiefe der Ausbildung, wenn jemand beispielsweise einen Meister gemacht oder einen akademischen Grad erlangt hat, unterscheidet die Arbeitsagentur auch noch in Spezialisten und Experten. Auch sie fallen unter den Begriff Fachkraft.