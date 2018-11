- Woher kommt der Begriff "Black Friday"?

Seit Wochen bekommen Verbraucher Emails und SMS, man sieht Plakate, Schilder in Schaufenstern mit Rabattaktionen. Wer an diesem Freitag in den Einkaufsstraßen unterwegs war, konnte vor der Öffnung der Läden Menschen warten sehen. Großketten und Einzelhändler wollen Verbraucher zu mehr Konsum bringen. Aber woher kommt er eigentlich dieser Begriff "Black Friday"? Inforadio-Redakteurin Annette Birke-Stumper bringt es auf den Punkt.



"Black Friday" - übersetzt schwarzer Freitag - wird in den USA traditionell der Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, dem Thanksgiving, genannt. Thanksgiving fällt jedes Jahr auf den vierten Donnerstag im November.



Der "Black Friday" gilt als Start in ein Familienwochenende und als Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. Obwohl der Tag auch in den USA kein offizieller Feiertag ist, nutzen viele Angestellte Amerikaner ihn als Brückentag zwischen Thanksgiving und dem folgenden Wochenende. Die Händler in den USA nutzen diesen Umstand und locken Kunden mit Rabatten in die Läden. Offenbar mit Erfolg, denn der "Black Friday" ist seit Jahren der umsatzstärkste Tag des Jahres für den Einzelhandel. Regelmäßig kommt es in den USA zu tumultartigen Kämpfen um die besten Schnäppchen.



Warum der Tag "schwarz" genannt wird, dafür gibt es einige, verschiedene Erkärungen. Der Name kann daher stammen, dass die Menschenmassen auf den Straßen und in den Einkaufszentren wie eine schwarze Masse erscheinen. Eine weitere Theorie ist, dass Händler an diesem Tag die Möglichkeit haben, wegen des großen Umsatzes von den roten in die schwarzen Zahlen zu gelangen. Oder aber: die Händler hätten vom Geld zählen schwarze Hände, heißt es in einer anderen Erklärung. Wissenschaftlich untermauert sind diese Erklärungen nicht.



NICHT zu verwechseln ist der "Black Friday" mit dem Tag des Börsencrashs in New York im Oktober 1929.