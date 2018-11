- Was sind Treibhausgase?

Die Treibhausgase in der Atmosphäre waren im letzten Jahr so hoch wie nie. Das hat die Weltwetterorganisation in ihrem jährichen Bericht bekannt gegeben. Woher kommen Treibhausgase vor allem? Nadine Kreuzahler aus der Inforadio Redaktion bringt es auf den Punkt.

Das wichtigste Treibhausgas ist Kohlendioxid, CO2. Es kommt zum einen ganz natürlich in der Erdatmosphäre vor und entsteht zum Beispiel auch, wenn Lebewesen atmen. Zum anderen wird CO2 freigesetzt, wenn Kohle, Gas, Erdöl oder Holz verbrannt werden, in der Industrie, beim Autofahren, Fliegen, Heizen oder beim Roden von Wäldern. Kohlendioxid ist hauptverantwortlich für den vom Menschen verursachten Treibhauseffekt. Im letzten Jahr ist seine Konzentration in der Atmosphäre auf ein Rekordniveau gestiegen – so die UN-Wetterorganisation.



Zweitwichtigstes Treibhausgas ist Methan, CH4. Es entsteht, wenn organisches Material ohne Sauerstoff abgebaut wird, natürlich in Feuchtgebieten, Meeren und Sümpfen. Außerdem wird Methan vor allem in der Viehhaltung freigesetzt, beim Reisanbau und in Deponien.



Auch das dritte Treibhausgas Distickstoffmonoxid (Lachgas) entsteht in der Tierhaltung und bei der Düngung von Böden in der Landwirtschaft. Es gilt als 300 mal schädlicher als Kohlendioxid.



Auch ein längst weltweit verbotener Ozonkiller macht den Klimaforschern wieder Sorge: CFC-11 - Trichlorfluormethan – ein Kühlmittel. Seit sechs Jahren geht sein Anteil in der Atmosphäre nur noch sehr langsam zurück. Die UNO hat Hinweise darauf, dass der Ozonzerstörer in Südostasien trotz Verbot weiter im Einsatz ist.