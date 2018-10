imago stock&people Bild: imago stock&people

Fr 12.10.2018 | 16:05 | Auf den Punkt

- Was ist Trisonomie 21 und welche Tests gibt es?

Derzeit wird wieder über Pränatal-Diagnostik diskutiert, über Untersuchungen am ungeborenen Kind. Anlass ist die ausstehende Entscheidung, ob Krankenkassen die Kosten für bestimmte Bluttests übernehmen sollen. Konkret geht es um die Erkennung des Down-Syndroms - was bei einem positiven Befund oft zu Abtreibungen führt. Was ist das Down-Syndrom, und welche Tests zur Früherkennung gibt es? Sabine Roth bringt es auf den Punkt.

Die meisten Menschen haben 46 Chromosomen, beim Down-Syndrom ist es eines mehr: Das 21. Chromosom ist dreimal vorhanden. Deshalb spricht man auch von "Trisomie 21". Ungefähr eins von 700 Kindern wird so geboren.