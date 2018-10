- Welche Aufgaben hat die Kohlekommission?

Am Donnerstag treffen sich die Mitglieder der Kohlekommission der Bundesregierung im Lausitzer Revier. Sie wollen sich vor Ort darüber informieren, wie tiefgreifend ein Ausstieg aus der Kohleförderung für die Region wäre und wie man dort den Strukturwandel hinbekommen könnte. Welchen Auftrag haben genau die Mitglieder der Kohlekommission? Alexander Schmidt-Hirschfelder bringt es auf den Punkt.



Im Juni hat die Bundesregierung die Kommission mit dem offiziellen Titel "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" eingesetzt. Sie soll bis zum Jahresende ein Konzept vorlegen, was aus den Kohleregionen in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, und Nordrhein-Westfalen werden soll, wenn die Kohleförderung nach und nach wegfällt. Außerdem soll die Kommission ein Enddatum für die Stromproduktion aus Braunkohle vorschlagen.



Es geht also konkret um die Frage künftiger Arbeitsplätze und wie die betroffenen Regionen finanziell abgesichert werden können, wenn ihre Haupteinnahmequelle nicht mehr existiert. Und die Kommission muss aufzeigen, wie ein schrittweiser Ausstieg aus der Kohle funktioniert, wenn die Bundesregierung gleichzeitig ihre Klimaziele zum CO2-Ausstoß einhalten will. 31 Mitglieder sitzen in dieser Kommission - aus verschiedenen Bereichen. Mehrfach gab es Streit über die Frage, wer alles in dem Gremium vertreten sein soll.



Es sind unter anderen sind das der ehemalige Brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck von der SPD, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Hans Joachim Schellnhuber, die Präsidenten der Industrie- und Arbeitgeberverbände, Vertreter der Gewerkschaften, die parteilose Bürgermeisterin von Spremberg, Christine Herntier sowie Wirtschafts- Umwelt- und Sozialwissenschaftler. Drei Bundestagsabgeordnete aus den Regierungsfraktionen CDU, CSU und SPD gehören dem Gremium an - keiner von der Opposition.