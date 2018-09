- Ungarn droht Rechtsstaatsverfahren

Es geht um Einschränkungen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, um Verstöße gegen die Rechte von Minderheiten und Flüchtlingen, und um Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz - um nur einige der Kritik-Punkte zu nennen, die Ungarn vorgeworfen werden. Sie sind der Grund dafür, dass das Europaparlament darüber abstimmt, ob ein Rechtsstaatsverfahren gegen die Regierung in Budapest eingeleitet wird. Was genau ist das Verfahren, und unter welchen Bedingungen kann es die EU gegen ein Mitgliedsland eröffnen? Das bringt Doris Renée Groth aus der Inforadio-Redaktion für uns auf den Punkt.



Am Mittwoch wird in Straßburg darüber entschieden, ob die EU ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einleiten wird. Dafür braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Dafür stimmen wird auch Elmar Brok (CDU), dienstältestes Mitglied des EU Parlaments. Nichtregierungsorganisationen würden in Ungarn nicht frei arbeiten können, so Brok im Inforadio. Außerdem sei die Freiheit von Lehre und Forschung nicht gewährleistet. Das seien jedoch grundsätzliche Prinzipien.

Grundlage für ein Rechtsstaatsverfahren ist Artikel 7 im EU-Staatsvertrag. Die Klausel existiert seit 2014. Mit ihr will die EU sicher stellen, dass alle Mitglieder sich an Grundwerte wie Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit halten.



Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedsstaaten der Kommission oder des Parlaments müssen sich die 28 Staats- und Regierungschefs mi dem Thema befassen.

Wenn vier Fünftel von ihnen die "eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung in dem Staat" feststellen, geht das Verfahren in die nächste Stufe.



In diesem zweiten Schritt müssen EU-Mitglieder dann eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der Werte durch den Staat bestätigen. Hier ist Einstimmigkeit gefordert. Danach können bestimmte Rechte des Mitgliedstaats ausgesetzt werden, er kann seine Stimme im Europäischen Rat verlieren. Nötig dafür ist allerdings ein Votum der Mitgliedsstaaten mit qualifizierter Mehrheit, d. h. mindestens 16 Länder müssen zustimmen.



Wegen seiner Wirkung gilt der Artikel 7 als "Atombombe" der EU-Verträge. Das Verfahren ist bisher nur einmal eingeleitet worden, und zwar 2017 gegen Polen. Das Prozedere läuft noch. Ein Ende ist noch nicht absehbar.