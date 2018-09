imago, Christian Mang Bild: imago, Christian Mang

05.09.2018

- Was ist Millieuschutz?

Der Fraktionschef der Berliner SPD hat im Inforadio einen weitreichenden Vorschlag gemacht: Man könne ganz Berlin vorübergehend zum Millieuschutzgebiet erklären, sagte er am Morgen. Damit soll verhindert werden, dass die Mieten in der Stadt für viele Menschen unbezahlbar werden. Was ist ein Milieuschutzgebiet? Aurelie Winker beantwortet die Frage.