- Wie funktioniert die Treuhandlösung?

Wenn man aufmerksam durch die Stadt geht, dann fallen sie einem auf: völlig verdreckte oder eingeschlagene Scheiben, bröckelnder Putz, Wohnungen ohne Spuren von Leben. Häufig ein Zeichen dafür, dass Wohnungen leer stehen. Wie viele es in Berlin sind, weiß niemand. Dennoch erklärt die Politik das Leerstands-Thema zum "Randphänomen". Drei rbb-Reporter schauen sich das Thema in dieser Woche genauer an, wollen herausfinden, was die zuständigen Bezirksämter gegen den Leerstand tun. Wollen wissen, ob sie auch die neuen gesetzlichen Möglichkeiten nutzen, gegen Zweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen. Unsere Reporter begleiten dabei Ingrid Schipper aus Friedenau. Die ärgerte sich zunächst über ein Leerstandshaus in ihrer Nachbarschaft, bis sie dann feststellte, dass es sich dabei um ein berlinweites Problem handelt. Inforadio-Reporter Wolf Siebert.