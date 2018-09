imago/Gerhard Leber Bild: imago/Gerhard Leber

Mo 24.09.2018 | 15:25 | Auf den Punkt

- Neutralität an Berliner Schulen

Seit Donnerstag können in Hamburg Schüler und Eltern im Internet melden, wenn Lehrer ihrer Meinung nach gegen das Neutralitätsgebot verstoßen. Und zwar der AfD-Fraktion, die hat auf ihrer Website ein entsprechendes Kontaktformular geschaltet. Eine ähnliche Beschwerdeplattform plant jetzt auch die Berliner AfD, morgen soll in der Fraktion darüber gesprochen werden. Wenn es darum geht, wie Lehrer die Neutralität an den Schulen gewährleisten sollen, ist immer wieder vom "Beutelsbacher Konsens" die Rede, auch auf der Hamburger AfD-Seite. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Sabine Roth.

Es sind drei klare und einfach zu verstehende Punkte, die der "Beutelsbacher Konsens" umfasst:



1. Schüler dürfen nicht im Sinne erwünschter Meinungen überrumpelt werden. Denn damit würden sie daran gehindert, zu einem selbständigen Urteil zu kommen.



2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.



3. Schüler müssen in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und ihre eigene Interessenlage zu analysieren.