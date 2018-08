- Welche Filmaufnahmen sind erlaubt?

Bei einer Demo des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses in Dresden hält die Polizei ein ZDF-Kamerateam 45 Minuten lang fest. Zuvor hatte sich ein Demonstrationsteilnehmer lautstark über die Arbeit des Teams beschwert. Hat sich der Mann zurecht beschwert? Welche Aufnahmen sind bei Demos erlaubt? Aurelie Winker klärt auf.



Um über relevante Themen berichten zu können, müssen Journalisten filmen und fotografieren. Und solange sie sich an bestimmte Regeln halten, sind Bildaufnahmen in den allermeisten Fällen auch erlaubt - zumindest in der Öffentlichkeit. Nicht erlaubt ist beispielsweise, Menschen ohne Erlaubnis in ihrem höchstpersönlichem Bereich zu filmen - also etwa der privaten Wohnung. Auch darf die Hilflosigkeit einer Person nicht aufgenommen werden.

Für das Veröffentlichen der Bilder widerum gelten strenge Regeln. Denn in Deutschland gibt es ein sogenanntes "Recht am eigenen Bild". Das heißt: Bilder, die Personen erkennbar zeigen, dürfen nur veröffentlicht werden, wenn diese auch einvestanden damit sind. Die Zustimmung kann allerdings auch durch ein bestimmtes Verhalten erteilt werden. Etwa dadurch, dass man sich filmen oder fotografieren lässt, ohne zu widersprechen.



In bestimmten Fällen dürfen Aufnahmen von Personen aber auch ohne Einwilligung veröffentlicht werden: Wenn es um wichtige Ereignisse der Zeitgeschichte geht, beispielsweise. Oder bei öffentlichen Versammlungen. In diesen Fällen dürfen die Aufnahmen veröffentlicht werden, selbst wenn eine der abgebildeten Personen widerspricht. Wer an einer Demonstration teilnimmt, kann also nicht verhindern, dass Bilder von der Kundgebung verbreitet werden.