- Ist das "Treibhaus Erde" noch zu stoppen?

Passend zu den für heute vorhergesagten Temperaturen warnen Wissenschaftler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung vor einer sogenannten Heißzeit auf der Erde. Was haben wir da zu erwarten, wenn wir bereits jetzt bei 35 Grad ganz schön ins Schwitzen kommen? Was ist mit Heißzeit gemeint? Annette Deist bringt es auf den Punkt.

Statt einer neuen Eiszeit prognostizieren die Wissenschaftler um Professor Hans Joachim Schellnhuber uns eine Heißzeit - das heißt, eine um bis zu fünf Grad wärmere Durchschnitts-Temperatur auf der Erde.



In den Worten der Forscher: Eine Welt, die anders ist als alles, was wir kennen. Die Erde werde zum Treibhaus. Der Meeresspiegel werde um 10 bis 60 Meter ansteigen. Das Beunruhigende an der neuen Studie: Selbst wenn das Pariser Klimaabkommen eingehalten wird, könne uns eine solche Heißzeit drohen - sagen die Forscher. Der 2015 in der französischen Hauptstadt von 196 Staaten unterzeichnete Vertrag sieht eine Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad vor.



Schellnhuber und Co sagen jetzt aber, selbst wenn dieses ehrgeizige Ziel eingehalten wird, kann uns eine neue Heißzeit drohen. Wann genau allerdings, darüber schweigen sich die Wissenschaftler aus. Die Forscher sagen nur, dass der Klimawandel bereits soweit fortgeschritten ist, dass die Entwicklung hin zum Treibhaus Erde vielleicht bald nicht mehr aufzuhalten ist. Sie verstehen ihre Studie eher als eine grundsätzliche Warnung. Sie sagen: Jeder einzelne könne etwas dazu beitragen, dem Klimawandel zu begegnen - aber vor allem die Politik sei gefordert, hier tätig zu werden. Kohleausstieg so schnell wie möglich, sagt Schellnhuber, der auch Mitglied der Kommission der Bundesregierung zum Kohleausstieg ist.



Als hochentwickeltes Industrieland habe Deutschland alle Möglichkeiten, die alte, auf fossilen Brennstoffen basierende Wirtschaftsweise bis 2040 komplett hinter sich zu lassen. Dafür müsse auch der Verbrennungsmotor bis 2030 ausgemustert werden.