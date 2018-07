Patrick Pleul/Zentralbild/dpa Bild: Patrick Pleul/Zentralbild/dpa

Mi 25.07.2018 | 15:45 | Auf den Punkt

- Was ist die Crispr-Methode?

Der europäische Gerichtshof hat entschieden: Auch Organismen, die mit der so genannten Crispr-Methode verändert wurden, gelten als gentechnisch verändert und sind in den Mitgliedsländern der EU deshalb entsprechen zu prüfen und zu kennzeichnen. Was diese so genannte Gen-Schere kann und wie sie funktioniert, das bringt Inforadio-Redakteurin Marie Asmussen auf den Punkt.