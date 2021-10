Vor genau 80 Jahren begannen die Deportationen jüdischer Berlinerinnen und Berliner. Aus diesem Anlass findet eine Gedenkveranstaltung am Mahnmal Gleis 17 am S-Bahnhof Grunewald statt. Zehntausende Menschen wurden von dort aus in Ghettos oder Konzentrationslager verschleppt. Von Marcus Latton