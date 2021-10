- Was wird aus der epidemischen Lage?

Die epidemische Lage nationaler Tragweite soll Ende November enden. Was hätte das für rechtliche Folgen, wenn der neue Bundestag die Notlage tatsächlich auslaufen ließe? Denn diese ist die Grundlage für Maßnahmen der Länder in der Corona-Pandemie. Von Gigi Deppe

Nach dem Infektionsschutzgesetz kann der Bundestag eine solche epidemische Lage für jeweils drei Monate feststellen. Voraussetzung ist, dass in ganz Deutschland eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit besteht. Seit März 2020 hat der Bundestag diese Feststellung immer wieder verlängert. Sie ist aber keine bloße Formsache.

Die epidemische Lage ist Bedingung für viele Maßnahmen, mit denen Bundes- und Landesregierungen in den vergangenen Monaten auf die Pandemie reagiert haben - selbst für vergleichsweise harmlose Regeln wie Abstandsgebote, Masken und 3G-Nachweispflichten. Das heißt, wenn der Bundestag die epidemische Lage nicht wieder ausdrücklich feststellt, fehlt es an einer Rechtsgrundlage für die Corona-Maßnahmen, die aktuell noch gelten.

Impfabfrage und Corona-Tests am Arbeitsplatz

Viele Dinge sind an die Feststellung des Bundestags gekoppelt. So dürfen dann bestimmte Arbeitgeber ihre Beschäftigten fragen, ob sie geimpft sind, etwa in medizinischen Bereichen und in der Pflege, aber auch in Schulen, Kitas oder Gefängnissen. Von der Feststellung hängt auch ab, ob Unternehmen ihren Mitarbeitenden zwei Corona-Tests pro Woche zur Verfügung stellen müssen. Denn die Arbeitsschutzverordnung des Bundes, die das regelt, ist nur so lange in Kraft, wie eine epidemische Lage festgestellt.

Verdiensausfall bei Betreuungsproblemen und Einreise

Oder Verdienstausfall bei Betreuungsproblemen: Wer sein Kind betreuen muss, das wegen einer angeordneten Quarantäne zu Hause zu bleiben hat, bekommt das nur bei einer eindeutigen epidemischen Lage. Und noch ein wichtiger Bereich: Auch die bundesweit einheitlichen Corona-Regeln bei der Einreise können grundsätzlich nur erlassen werden, wenn eine epidemische Lage festgestellt worden ist. Sie dürfen sogar nach Auslaufen der epidemischen Lage noch ein Jahr lang weiter gelten.

Wichtig, wenn es der Bundestag nicht macht, dann können aber trotzdem die Landtage jeweils für ihr Bundesland feststellen, dass dort die konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung des Coronavirus besteht. Das heißt, damit gibt es für das jeweilige Bundesland eine Rechtsgrundlage und die bekannten Verhaltensregeln dürfen dann für die Menschen dort angeordnet werden.