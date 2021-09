dpa-Zentralbild Bild: dpa-Zentralbild

Mo 13.09.2021 | 06:30 | Auf den Punkt

- Afghanistan: Was macht Familiennachzug faktisch unmöglich?

Seit der Machtübernahme in Afghanistan durch die Taliban machen sich viele Afghanen in Deutschland Sorgen um ihre Verwandten in der Heimat. Doch der Familiennachzug, der ihnen rechtlich zusteht, ist in der Realität nur sehr schwer umsetzbar. Von Annette Miersch