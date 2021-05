imago images/ dpreezg Bild: imago images/ dpreezg

Fr 28.05.2021 | 09:45 | Auf den Punkt

- Der Völkermord an den Herero und Nama

"Ohne Schonung und Beschönigung" will Außenminister Heiko Maas (SPD) die deutschen Morde an den Volksgruppen der Herero und Nama als das benennen, was sie waren: Völkermord. Eine symbolische Geste, die rechtlich weniger Folgen hat, als vielen Opferverbänden lieb wäre. Von Martin Adam