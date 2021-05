- Was hat es mit dem Mietspiegel auf sich?

In Berlin gilt ein neuer Mietspiegel. Die mittlere Nettokaltmiete liegt jetzt bei 6,79 Euro. Doch was sagt dieser Wert eigentlich aus? Und wofür ist ein Mietspiegel überhaupt gut? Von Thorsten Gabriel

Ein Mietspiegel gibt Auskunft über die sogenannte "ortsübliche Vergleichsmiete". Es ist eine Tabelle, sortiert nach Kategorien: Im Wesentlichen spielen das Baujahr und die Wohnlage der Mietshäuser eine Rolle, aber auch die Größe der Wohnungen. Man findet zum Beispiel heraus, dass Leute für Neubauwohnungen mittlerer Größe fast 15 Euro pro Quadratmeter netto kalt bezahlen. Oder, auf der anderen Seite, für Wohnungen, die in den 70er Jahren in Ost-Berlin gebaut wurden, deutlich unter fünf Euro. Der mittlere Wert von jetzt 6 Euro 79 hat keinen praktischen Nutzen. Er ist lediglich ein Indikator, mit dem sich über die Jahre von Mietspiegel zu Mietspiegel vergleichen lässt, in welche Richtung sich die Preise in Berlin entwickeln.



Anders als in den vergangenen Jahren wurden die aktuellen Mietspiegeldaten nicht durch Befragungen von Mietern und Vermietern ermittelt. Denn in einen Mietspiegel dürfen nur Mieten von frei finanzierten Wohnungen einfließen. Durch den Mietendeckel waren die meisten Wohnungsmieten in Berlin zuletzt aber reguliert. Deshalb wählte der Senat diesmal einen anderen Weg: Die Mietpreise des 2019er-Mietspiegels wurden einfach anhand des bundesweit geltenden Verbrauchspreisindex' hochgerechnet. So kam es zu 1,1 Prozent Steigerung.



Bedeutsam ist der Mietspiegel sowohl bei Mieterhöhungen als auch bei neuen Mietverträgen. Soll die Miete erhöht werden, darf sie nicht den betreffenden Oberwert in der Mietspiegeltabelle überschreiten. Bei Neuvermietungen gilt die bundesweite Mietpreisbremse, die Neumieten - von Ausnahmen abgesehen - bei 10 Prozent über dem Mietspiegelwert deckelt.